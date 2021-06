Punten en doelpunten op de laatste dag van het schooljaar

Daar werden de leerlingen dinsdagvoormiddag verwacht voor de ‘Summer Kick Off Party’. De speelplaats was omgetoverd in een festivalterrein met attracties. Zo stond er een levend tafelvoetbal, waarbij leerlingen de poppetjes waren die moesten scoren. Op een giga-roos kon vervolgens de traptechniek op doel getraind worden. Voor wie minder had met voetbal was er de dansvloer of de elastiekrun. “We kunnen een bijzonder coronajaar goed afsluiten, en bovendien nog iets leuks aanbieden aan onze leerlingen,” aldus directeur Theo Moons. In de namiddag kregen die leerlingen hun rapport mee naar huis. Daarop werd overwegend ook goed gescoord. TR