In de Watermolenstraat in Dilsen is maandagavond rond 18 uur een sluiklozing vastgesteld op de Vrietselbeek. Een politieploeg constateerde dat er inderdaad een olie-achtige substantie op het wateroppervlak van de beek dreef. De milieuambtenaren van de stad Hasselt en Dilsen-Stokkem hebben stalen genomen voor verder onderzoek. maw