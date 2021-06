Molens in rouwstand

Theo Stakenborg was een gewaardeerd vrijwillig molenaar in de regio. Dat bleek toen bij het nieuws van zijn overlijden de molens in Noord-Limburg en over de grens spontaan in rouwstand gingen.

Theo was een enthousiaste molenaar die de bezoekers van de Keyersmolen in Molenbeersel graag meenam in zijn verhaal. Hij vertelde fier en met passie over de molen en het verhaal van graan tot meel, de wind en de stenen. Na het overlijden van de laatste beroepsmolenaar op de Keyersmolen, Theo Keyers, hield hij de molen open op bezoekersdagen. Hij was een graag geziene collega en erg betrokken bij het molengebeuren in de regio. Naar oud gebruik plaatsten de molenaars de wieken van de molens van Sint-Huibrechts-Lille, Hamont-Achel, Kaulille en over de grens in het Weerterland in de rouwstand. De bovenste wiek wordt dan net voor de kap van de molen geplaatst. In het Katholieke Zuiden is de rouw met komende wiek. Het is een uitdrukking van respect en medeleven en werd enkele jaren geleden in ere hersteld.