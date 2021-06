Sint-Martinusscholen zwaaien 281 laatstejaars uit

Herk-de-Stad

Een proclamatie is een belangrijk overgangsritueel voor jongeren die na 6 of 7 jaren afscheid nemen van een school. Dit waardevol moment voor leerlingen, leerkrachten en ouders vierden we op maandag 28 juni. Gezien de coronamaatregelen hebben we met het hele lerarenteam de traditionele proclamatie opnieuw uitgevonden. Wat voorheen een massaspektakel was met meer dan 1500 gasten in één grote zaal werd verknipt tot leerlingen en leerkrachten op school en ouders thuis.