De zomervakantie wordt een hoogvlieger voor de toeristische sector in onze provincie. De campings, vakantieparken en hotels zien zelfs een bezettingsgraad van negentig procent en meer. Dat blijkt uit een rondvraag van TV Limburg. We kiezen als Belg opnieuw massaal voor een vakantie in eigen land. Dat merken ook de Limburgse B&B-uitbaters.