Renners houden bescheiden protest, Frans ex-renner vindt dat ze tegen hun sportbestuurders moeten protesteren

Indrukwekkend was het niet en de eensgezindheid leek ver weg, maar het peloton besloot na één kilometer om voor een minuut voet aan grond te zetten. Ex-renner Thomas Voeckler stelde zich hier vragen bij.

De etappe van gisteren heeft de eensgezindheid binnen het peloton niet verhoogd. Jan Bakelants liet gisteren al weten niet op de hoogte te zijn geweest van de vraag om de tijdsopname naar het begin van de afdaling richting Pontivy te leggen. “Al zou het wel veel miserie voorkomen hebben”, aldus Bakelants in zijn column in Het Nieuwsblad.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Die miserie, dat waren valpartijen waarbij vooral die in de afdaling richting Pontivy te vermijden was geweest mocht het parcours veiliger zijn geweest. Dat een op hol geslagen peloton in zo’n smalle afdaling niet overeind zou blijven, stond in de sterren geschreven. Gisteravond en vanochtend groeide dan ook de bereidheid onder de renners om actie te voeren. Alleen was lang niet duidelijk hoe. Een trage eerste vijftig kilometer lag eerst op tafel maar uiteindelijk hielden de renners het bij een korte stop-and-go na één kilometer wedstrijd. Wat voor veel renners trouwens de ideale gelegenheid was om een plaspauze te houden.

Voeckler niet akkoord

Thomas Voeckler stelde zich de nodige vragen bij deze actie. De ex-drager van de gele trui en meervoudig ritwinnaar is voor de Franse televisie in de Tour aanwezig als co-commentator, vanop de motor. Hij heeft een uitgesproken mening. “Ik vraag me af waar ze tegen protesteren”, aldus Voeckler. “Er is geen communiqué geweest, er lijkt mij ook niet echt eensgezindheid onder de renners. Niemand weet echt waarvoor ze nu stilstaan.”

Achteraan werd er rustig gepalaverd.

Al wist Voeckler natuurlijk ook wel waarover het ging. De etappe van gisteren, de gevaarlijke afdaling richting Pontivy en vooral het afwijzen van de vraag om de tijdsopname aan het begin van de afdaling te leggen, lag de renners zwaar op de maag. “Ze moeten niet protesteren tegen het parcours, ze moeten protesteren tegen hun sportbestuurders die eisen dat de ganse ploeg vooraan rijdt op plaatsen waar dat niet kan”, vond Voeckler. “En als ik de naar de valpartijen van gisteren kijk: zowel Geraint Thomas als Primoz Roglic leken mij zelf schuld te hebben aan hun val.”

Het verplaatsen van de tijdsopname naar het begin van de afdaling zou volgens Voeckler geen steek houden. “We gaan toch de basis van het wielrennen niet aantasten”, aldus Titi. “De driekilometer-regel kan ik begrijpen. En als het in Parijs regent, dat ze dan de tijdsopname leggen bij de eerste passage op de Champs Elysées, daar kan ik ook nog begrip voor opbrengen. Maar als we de tijdsopname leggen in functie van het parcours, dan klopt er iets niet.”

Alaphilippe zorgde ervoor dat iedereen opnieuw vertrok.

(gvdl)