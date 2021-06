Regenboogzebrapad voor basisschool De Bilter

Op de Nieuwe Steenweg in Heers, vlak voor basisschool De Bilter, prijkt sinds deze week een zebrapad in regenboogkleuren. Het gemeentebestuur hoopt op die manier letterlijk in de verf te zetten dat iedereen in de gemeente gelijke kansen krijgt.

“Op vraag van Vlaamse minister van Mobiliteit Lydia Peeters hebben we de knelpunten van onze schoolroutes in kaart gebracht”, vertelt burgemeester Kristof Pirard (VLDumont). “De Nieuwe Steenweg in het centrum is een gewestweg, we hebben hier de aanvraag gedaan voor een regenboogzebrapad. Dit heeft twee functies: enerzijds verhoogt het de zichtbaarheid voor weggebruikers, anderzijds staat het voor gelijke kansen. De regenboogkleuren zijn dan ook zeer actueel. Door de regenboogkleuren in te vullen tussen de witte lijnen, blijft het trouwens een wettelijk zebrapad. Voor basisschool Kers & Pit in Heers en in Mechelen-Bovelingen gaan we ook een aangepaste signalisatie op de weg voorzien.”