Een ontspannen reis voor papa, mama én de kinderen? Vergeet deze spullen niet en zet dit op de planning

De zomervakantie lonkt en heel wat Vlamingen staan te popelen om het vliegtuig of de auto te nemen naar onbekende oorden. En dat doen ze het liefst samen met hun kinderen. Om jouw reis zo vlot mogelijk te laten verlopen, vroegen we enkele mama’s en papa’s om hun tips over wat je nu echt moet meenemen in de bagage en hoe je de kinderen bezighoudt tijdens die lange autorit of vlucht.