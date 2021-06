De EK-Limburger: Duitse professor Robert Malina is hoofd milieu-onderzoek aan UHasselt

Maasmechelen

Onze EK-Limburger vinden we vandaag aan de Ecotron in Maasmechelen. De Duitse professor Robert Malina is directeur van het Centrum voor Milieukunde in Hasselt. Met zijn team bestudeert hij onder andere de invloed van de klimaatopwarming op de biodiverstiteit. Maar Malina is uiteraard ook supporter van de Mannschaft. En al is het niet de beste Duitse lichting, toch hoopt hij stiekem op een plaats bij de laatste 4.