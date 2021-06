Spanje met Asensio en Ceballos naar Olympische Spelen, ook zes spelers uit EK-selectie van de partij

Spanje trekt allicht met zes spelers uit de EK-selectie naar de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio (23 juli - 8 augustus). Luis de la Fuente, de Spaanse bondscoach in Japan, heeft dinsdag zijn voorselectie bekendgemaakt.

De la Fuente rekent voor het olympische voetbaltoernooi op doelman Unai Simon, de vaste man tussen de Spaanse palen op het EK. Het sluitstuk van Athletic ging in de achtste finales nog gruwelijk in de fout tegen Kroatië, maar gelukkig voor hem zonder gevolgen want La Roja won nog met 5-3 na verlengingen. Ook Dani Olmo (RB Leipzig) en Eric Garcia (Manchester City) zijn van de partij, net als Pau Torres (Villarreal), Pedri (FC Barcelona) en Mikel Oyarzabal (Real Sociedad).

Luis Enrique doet het op het EK zonder spelers van Real Madrid, maar De la Fuente heeft in zijn voorselectie wel plaats voor een duo van de koninklijke: Marco Asensio en Daniel Ceballos, die terugkeert van een uitleenbeurt aan Arsenal.

De la Fuente riep een 22-koppige voorselectie op, die hij voor het olympische toernooi zal moeten terugbrengen tot achttien. De spelers mogen maximaal 23 jaar oud zijn, maar elke bondscoach mag in zijn selectie wel drie spelers opnemen die ouder zijn. Spanje speelt in Japan tegen Egypte, Argentinië en Australië.