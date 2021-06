LIVE. 3M verdedigt zich in zaak rond PFOS-vervuiling in Commissie Leefmilieu

Het Amerikaanse bedrijf 3M heeft in een uitgebreid persbericht gereageerd op de PFOS-vervuiling in en rond zijn fabriek in Zwijndrecht. 3M produceerde in Zwijndrecht tot 2002 het schadelijke PFOS. “We nemen onze verantwoordelijkheid tegenover onze medewerkers, klanten en de gemeenschap waarin we actief zijn zeer ernstig”, klinkt het. Het bedrijf belooft nu “verdere remediëringsverantwoordelijkheden na te komen”. Volstaat dat, of moet de Vlaamse regering meer eisen?