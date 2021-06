Zwaar verdict voor atlete Renée Eykens na val: afgescheurde achillespees en streep door Olympische Spelen

Renée Eykens moet een kruis maken over de Olympische Spelen in Tokio. Ze liep bij een valpartij op het BK atletiek afgelopen zondag een afgescheurde achillespees op, zo bevestigde ze dinsdag op Instagram. In Rio haalde de 800 meterloopster nog de halve finales.

Op de olympische ranking stond Eykens er uitstekend voor en ze kon eigenlijk niet meer naast een selectie voor Tokio grijpen, maar een zware blessure belet de 25-jarige halvefondloopster nu om deel te nemen aan de Spelen.

“Jarenlang heb ik keihard gewerkt om op mijn tweede Spelen te staan, en nu wordt die droom van mij afgenomen”, klinkt het op Instagram. “Woensdag word ik geopereerd aan mijn afscheurde achillespees. Ik ben er kapot van en vind geen woorden om te beschrijven hoe ik me nu voel.”

Eykens wil de strijdbijl ondanks haar diepe teleurstelling nog niet begraven. “Het zal tijd nodig hebben, maar ik ben gemotiveerd om zo snel mogelijk weer op de been te zijn. Ik ben hier nog niet klaar mee en zal terugkeren”, besluit ze.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Wereldkampioenes Lasitskene en Sidorova leiden beperkte Russische atletiekdelegatie

De Russische atletiekfederatie heeft dinsdag de namen bekendgemaakt van de tien atleten die mogen deelnemen aan de Olympische Spelen. Blikvangers zijn drievoudig wereldkampioene hoogspringen Maria Lasitskene en wereldkampioene polsstokspringen Anzhelika Sidorova.

In de nasleep van het grootschalige dopingschandaal in Rusland besliste World Athletics, de internationale atletiekfederatie, dat er in Tokio slechts tien Russische atleten welkom zijn. Zij moeten kunnen aantonen dopingvrij te zijn en zullen in Japan als neutrale sporters worden beschouwd, zonder vlag of volkslied.

Vijf jaar geleden in Rio was verspringster Darya Klishina de enige Russische atleet op de Spelen. Zij is er binnenkort opnieuw bij.

Andere geselecteerden zijn hordeloper Sergey Shubenkov (wereldkampioen in 2015 en zilver in 2019), hoogspringers Mikhail Akimenko en Ilya Ivanyuk (zilver en brons op het WK 2019), snelwandelaars Elvira Khasanova en Vasily Mizinov (zilver op WK 2019), tienkamper lya Shkurenyov en hamerslingeraar Valery Pronkin.