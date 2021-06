Beringen/Genk

Twee Litouwers van 20 en 21 jaar zijn dinsdag in Hasselt veroordeeld tot 14 maanden cel met uitstel voor de diefstal van 48 Mercedesemblemen. Het duo sloeg toe in Antwerpen en in Limburg. Ze hadden het vooral gemunt op de afstandssensoren die in de sterren zijn verwerkt.