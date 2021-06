Nog maar twee dagen bezig, maar nu al 160.677 gratis reistests aangevraagd

Zo’n test is nodig om in het buitenland of op een festival te kunnen bewijzen dat je geen corona hebt. Wie nog niet gevaccineerd is en zijn of haar vaccin niet weigerde, heeft recht op twee gratis tests. Daarvoor vraag je een code aan via mijngezondheid.be.

De code blijft tien dagen geldig: de 160.000 aangevraagde tests zijn dus voor mensen die in de komende tien dagen op vakantie vertrekken. De testcentra zullen dus gemiddeld minstens 16.000 extra tests per dag moeten afnemen. Maandag werden er al zo’n 11.000 afgenomen, 38,9 procent van de tests is al ingeboekt.

“We blijven het monitoren om te kijken of de capaciteit voldoet, maar tot nu toe is dat het geval”, zegt Karine Moykens van de Taskforce Testing, dat de cijfers verzamelde. “Op sommige plaatsen zijn de populaire tijdstippen al volgeboekt, maar op andere tijdstippen of in andere centra in de buurt is er dan wel nog wat mogelijk.”

(kba)