In het Noord-Hollandse dorp De Kwakel heeft de politie in een boerderij bijna 3.000 kilo cocaïne met een straatwaarde van 195 miljoen euro aangetroffen. Ook werd er ruim 11 miljoen euro cash ontdekt. Dat heeft een woordvoerder van de politie in Nederland bevestigd naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf. Het zou gaan om een van de grootste drugsvangsten voor de Amsterdamse politie.