UCI-voorzitter na valpartijen in Tour: “Dat er doden gaan vallen? Wielrennen is wielrennen”

Caleb Ewan, Primoz Roglic, Geraint Thomas, Peter Sagan… Het is slechts een greep uit de slachtoffers van verschillende valpartijen in de derde rit van de Tour. Er kwam kritiek, op het parcours, maar UCI-voorzitter David Lappartient wuift het allemaal weg.

Tim Merlier snelde in Pontivy naar de eerste Tourritzege uit zijn carrière. De etappe zelf werd echter ontsierd door valpartijen, waaronder eentje met Caleb Ewan. De Australiër van Lotto - Soudal moest noodgedwongen de Ronde van Frankrijk verlaten.

“We hadden gezien dat de finale extreem gevaarlijk was”, legde ploegmaat Philippe Gilbert diezelfde avond uit in een video. “En dus om nervositeit te vermijden, hadden we voorgesteld om vanaf 5 kilometer de koers te neutraliseren, om alle risico’s te vermijden op verre van perfecte wegen. De ASO was hiermee akkoord, maar de UCI-commissarissen hebben het plan afgekeurd bij de start. Jammer… Je kan niet de volledige schuld op het parcours steken want de renners zijn ook schuldig. Maar alles zou rustiger verlopen zijn, als er rekening was gehouden met ons voorstel.”

David Lappartient, de voorzitter van de Internationale Wielerunie, gaf de renners een veeg uit de pan. De Fransman ging volledig akkoord met de beslissing van de commissarissen omtrent de rit die aankwam in zijn geboortedorp.

“De meeste valpartijen zijn het gevolg van een gebrek aan waakzaamheid”, klinkt het bij Ouest France. “Dat is begrijpelijk, want ze zijn de hele dag gestrest omdat ze vooraan willen rijden. Maar ik denk niet dat we het parcours de schuld kunnen geven.”

© Pool via REUTERS

“We moeten iets doen”

Onder anderen Marc Madiot (Groupama-FDJ) was woedend. “We praten er al jaren over, maar we moeten oplossingen gaan vinden. Zo kan het niet verder. Dit gaat niet meer over koersen. Misschien moeten we de dingen wat anders gaan doen. Misschien moeten we stoppen met oortjes te gebruiken. Maar we moeten wel iets doen, anders gaan er doden vallen. Dit was onze sport onwaardig. Iedereen treft schuld. Het parcours, de organisatie, de teams, de renners… En het is de schuld van internationale instanties die geen rekening houden met de meningen van anderen.”

“Madiot laat zich de hele tijd meeslepen”, reageert Lappartient laconiek. “Wielrennen is wielrennen, al vind ik het ook vervelend om renners te zien vallen. Madiot zegt vaak dat hij niet van wedstrijden in de woestijn houdt, maar dan moet hij ook accepteren dat het parcours technischer wordt als we een centrum van een stad willen bereiken. De wegen waren mooi en breed, zonder verkeerseilanden. De finish was mooi op het rechte stuk, het ging alleen snel doordat Pontivy laag ligt. Er was bovendien veel nervositeit in het peloton. Iedereen wil vooraan rijden, maar er is geen plaats voor iedereen.”