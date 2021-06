Een klem op je tanden om af te vallen: uitvinding universiteit krijgt veel kritiek

De universiteit van Otago in Nieuw-Zeeland oogst heel wat kritiek met hun nieuwste uitvinding: de Dentalslim. Dit apparaat, al heeft het meer weg van een marteltuig, klemt de tanden op elkaar waardoor dragers hun mond niet meer dan twee centimeter kunnen openen. Volgens de universiteit is het de ideale manier om “de wereldwijde obesitasepidemie” in te dijken.

De opmerkelijke uitvinding, waardoor dragers aangewezen zijn op een vloeibaar dieet, werd de laatste vijf jaar verfijnd aan de Nieuw-Zeelandse universiteit. Het product werd uitgetest door verschillende personen die de Dentalslim twee weken moesten dragen. Gemiddeld vielen ze zo’n zes kilo af. Volgens hoofdonderzoeker Paul Brunton waren de proefpersonen ook na de test gemotiveerd om te blijven afvallen.

Maar op sociale media is niet iedereen even opgezet met de uitvinding en wordt er zelfs gesproken over een marteltuig. De universiteit was genoodzaakt om op Twitter te reageren en benadrukt dat het geen middel is voor langdurig gewichtsverlies of voor een crashdieet. “Het is vooral bedoel voor mensen die voor een operatie eerst moeten afvallen. De uitvinding leert hen nieuwe gewoonte, zodat ze een periode, zo’n 2 à 3 weken, een caloriearm dieet kunnen volgen.”

Ook benadrukt de universiteit dat het hier niet gaat om een marteltuig. “Gebruikers kunnen de Dentalslim op ieder moment uitschakelen via de veiligheidsfunctie. Ook kunnen ze gewoon ademhalen en praten zoals voorheen.”