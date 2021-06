LIVE TOUR. Is het vandaag aan Jasper Philipsen?

De vierde en laatste rit in Bretagne. Het is op papier ook de gemakkelijkste van het kwartet en met slechts 152 km ook de kortste tot nog toe.

In principe is dit de kroniek van de aangekondigde massaspurt in een etappe die amper dik drie uur zal duren. De organisator verminderde de afstand in de hoop meer nervositeit te creëren.

De leider in het bergklassement is de enige die echt op zijn gemak is, want de bolletjestrui van Pontivy blijft minstens tot Châteauroux bij Ide Schelling. De laatste sprintwinnaar in Fougères 2015 was… Mark Cavendish.