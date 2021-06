Drie dagen zomerkermis in het centrum

De gemeente trekt meteen alle registers open. “Ten opzichte van de voorgaande jaren mogen we zelfs spreken van een grotere kermis”, vertelt burgemeester Kristof Pirard (VLDumont). “We laten het standgeld voor de foorkramers opnieuw vallen. Er zullen 18 attracties staan, waarvan zeven op de Nieuwe Steenweg zodat we alles coronaproof kunnen laten verlopen. Om de veiligheid van de bezoekers te waarborgen, zullen er ook twee gemeenschapswachten rondlopen om toezicht te houden. We gaan de in- en uitgangen stroomlijnen zodat alles duidelijk en veilig kan verlopen. Corona loert nog steeds om de hoek, we mogen het geen kans meer geven.” De kermis opent zaterdag 3 juli vanaf 17 uur, op zondag en maandag draaien de kermismolens vanaf 15 uur. Op zaterdag- en zondagavond is er om 20 uur zelfs een vuurshow gepland.

Verkeersbeperkingen

De zomerkermis én de kwartfinales van het EK voetbal brengen deze week een gewijzigde verkeerssituatie met zich mee. Vanaf woensdag 30 juni om 8 uur geldt er op de Nieuwe Steenweg ter hoogte van dorpscafé Heere van Heers eenrichtingsverkeer vanuit Veulen richting verkeerslichten aan de Steenweg. Het verkeer moet op de linkse rijbaan rijden zodat de kermiskramen opgesteld kunnen worden. Op vrijdag 2 juli wordt dit gedeelte volledig afgesloten voor alle verkeer van 19 uur tot 2 uur. Op zaterdag 3 juli vanaf 16 uur wordt het stuk opnieuw volledig afgesloten tot en met woensdag 7 juli. De omleiding wordt duidelijk aangegeven met signalisatieborden.