SINT-TRUIDEN

Goed nieuws voor ondernemingen of een vrije of zelfstandige ondernemers die gebruik maakt van drijfkracht, hefkracht of motoren voor de uitbating van haar inrichting of de bijgebouwen. Sint-Truiden schaft deze belasting af: “Verouderd en contraproductief”, klinkt het bij het Truiense stadsbestuur.