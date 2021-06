Van superster naar schlemiel van de natie: hoe Mbappé de verwachtingen niet kon inlossen

Hij had dé ster van dit EK moeten worden, de reden waarom Frankrijk na de wereldtitel ook het EK zou winnen. Maar Kylian Mbappé stelde teleur, kwam in geen enkele match tot scoren en miste op de koop toe de beslissende penalty die zijn land al in de achtste finales naar huis stuurde. De opvolger van Pélé bleek niet opgewassen tegen de torenhoge verwachtingen, ging iets te nadrukkelijk op zoek naar een heldenrol en bleef achter met precies het tegenovergestelde.