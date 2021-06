De zenuwen staan gespannen in Engeland. Daar vindt donderdag de onthulling van een standbeeld ter nagedachtenis van prinses Diana plaats. Nu al is bekend dat niet alle leden van de Britse koninklijke familie aanwezig zullen zijn. En dat alle aandacht naar de prinsen William en Harry zal gaan. Komt het tot een verzoening? Of zal hun ruzie openlijk worden uitgevochten?