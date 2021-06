Afvalstoffenmaatschappij OVAM plant de komende weken extra onderzoek naar PFAS-vervuiling op de vliegbasis in Kleine-Brogel (Peer). De resultaten van de metingen zijn eind juli beschikbaar. De stad Peer gaat de grondwaterwinningen in een straal van 1 km rond de plaats van vervuiling in kaart brengen.