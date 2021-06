Protest of geen protest, dat is vraag vandaag in de Tour: “Volgens wat ik nu gehoord heb, rijden we de eerste 50 kilometer rustig”

Na de rit van maandag opperden vele renners ‘s avonds om een protestactie te voeren. Een staking of iets anders om aan te kaarten dat ze het niet eens zijn met de gang van zaken. “50km slow ride, korte stop, 100km koers as usual”, gaf Oliver Naesen dinsdagochtend aan, “maar zeker is het nog niet. We zullen zien.”

De etappe van maandag bracht heel wat teweeg. Robert Gesink en Jack Haig moesten opgeven na valpartijen, Primoz Roglic liep heel wat averij en tijdverlies op na een val, Geraint Thomas deelde in de brokken en Caleb Ewan moest naar huis.

Philippe Gilbert gaf maandagavond aan in een videoboodschap dat via de CPA, de rennersvakbond, zondagavond was gevraagd om op het 5KM-punt een tijdsopname te doen. Onze landgenoot wees ook op de verantwoordelijkheid van andere teams. Sommigen hadden vooraf het parcours verkend (zoals Ineos Grenadiers) en wisten waar ze aan toe waren. Toch hebben ze daarover niet gecommuniceerd, niet met ons of ASO. “Communicatie is belangrijk”, aldus Gilbert, “als ze dat wel hadden gedaan, dan was de rit wellicht aangepast.”

Kortom, veel geblaat na de rit, maar of er dinsdag iets zal veranderen of gebeuren is zeer de vraag. Op Twitter spraken sommige renners over een protest, maar zal dat ook gebeuren? “Volgens wat ik nu gehoord heb, rijden we de eerste 50 kilometer rustig, dan volgt een stop en in de laatste 100 is het business as usual’, liet Oliver Naesen weten.

Enkele renners in andere teams konden dit evenwel niet bevestigen en stelden dat ze “nog niets gehoord hadden”, “er wellicht toch niets zal gebeuren” en er “gewoon zal gekoerst worden”. Afwachten dus wat de start geeft om 13u25 in Redon.

Naesen stelde ook nog, net zoals Gilbert, dat valpartijen gewoon vaak gebeuren “omdat we met 180 bij de eerste 15 willen zitten. Tout simplement”. En hij denkt ook niet dat een protest veel zal uitmaken. “Zoals bij elk protest, als je er een deelnemer uitpikt en vraagt: wat wil je feitelijk? Ze gaan niet kunnen antwoorden.”