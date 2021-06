Belgische frisdrankproducenten gaan tegen 2025 nog eens 7 procent minder suiker gebruiken

De Belgische frisdrankproducenten gaan de suikerinhoud van hun dranken tegen 2025 verder inperken. Tussen 2012 en 2020 was er al een inperking met 20 procent, en daarbovenop komt er tegen 2025 een bijkomende vermindering, met 7 procent.

De koepel van Belgische producenten, het Koninklijk Verbond van de Industrie van Waters en Frisdranken (VIWF), zegt daarmee het nieuwe engagement te onderschrijven rond gezondheid en voeding die de Europese koepelfederatie UNESDA dinsdag heeft aangekondigd.

Consumenten vragen al langer om gezonde en duurzame voeding. De frisdrankfabrikanten zeggen dat ze hiervoor “reeds vele decennia” belangrijke inspanningen ondernemen, bijvoorbeeld door “kleinere verpakkingen, nieuwe innovatieve dranken lanceren met minder of helemaal zonder suiker en ook een vermindering van de hoeveelheid toegevoegde suikers in de dranken”, zegt VIWF-voorzitter Bart Peeters.

“De frisdrankensector is er meer dan gelijk welke andere voedingssector in geslaagd de voorbije twee decennia de producten te herformuleren met een gemiddelde reductie in calorieën van maar liefst 35 procent sinds 2000.”