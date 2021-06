De gewezen Ketnet-wrapper Melvin Klooster (38) is dinsdag veroordeeld tot twee jaar cel en 1.600 euro boete, waarvan telkens de helft met uitstel. De correctionele rechtbank van Antwerpen vond het bewezen dat hij drie jaar geleden een klap had uitgedeeld aan wielrenner Iljo Keisse (38) en hem zwaar verwondde. Klooster moet 36.384 euro schadevergoeding betalen, omdat Keisse maanden out was.