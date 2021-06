Fabio Jakobsen ziet collega’s tegen het asfalt smakken in de Tour: “Mijn val heeft niet veel veranderd”

De Nederlander van Deceuninck - Quick-Step keek samen met de NOS naar de derde rit in de Ronde van Frankrijk, wat de eerste massasprint moest en zou opleveren. Maar er werd zwaar gevallen tijdens de rit en in de sprint. Jakobsen, slachtoffer van een horrorval in de Ronde van Polen, zag het allemaal niet graag gebeuren.

“Het is niet de eerste valpartij die ik heb gezien sinds mijn rentree”, aldus de Nederlander. “Na mijn val zijn er wel wat dingen veranderd. Maar niet genoeg om een dag als vandaag in de Tour te voorkomen. Zoals de dranghekken, of de dalende lijn die afgeschaft was. Blijkbaar niet dus.”

“Uiteindelijk is het de parcoursbouwer, die beslist. En de renners gaan er vol voor, want het is de Tour. Er zal geluisterd moeten worden naar renners en oud-renners, van sprinters tot klimmers klassementsmannen en tijdrijders. En dan samen regels opstellen waaraan een parcours moet voldoen. En anders niet. Maar het zal vooral vanuit de ploegen moeten komen. Renners zelf zijn maar met een ding bezig en dat is presteren.”

Wachten op Groenewegen

Jakobsen kwam in De Avondetappe ook terug op zijn relatie met Dylan Groenewegen, de man die hem ten val bracht in Polen. Tijdens het NK kon er nog een vuistje vanaf tussen de twee.

“Dat liet wel zien dat we niet met elkaar op de vuist gaan. Althans ik niet met hem. Maar we zijn het nog zeker niet eens over wat er gebeurd is. En het is ook nog zeker niet opgelost. Ik mis de verklaring: hoe dit is gebeurd en hoe hij het gaat voorkomen. Dat zou mij en andere jongens kunnen helpen, maar daar wacht ik nog steeds op. Excuses? Uiteraard. Maar zelfs dat is niet gekomen. Als mens is dat jammer. We moeten nog vaker tegen elkaar sprinten, dus dat zou wel helpen”, klonk het.