Zus reageert voor het eerst na emotionele getuigenis van Britney Spears: “Ik zal haar altijd blijven steunen”

Een week nadat Britney Spears in de rechtbank getuigde tegen haar vader Jamie (onder wiens bewind de Amerikaanse zangeres werd geplaatst na een mentale inzinking in 2008), heeft ook haar jongere zus Jamie Lynn publiekelijk gereageerd. “Ik heb mijn zus altijd gesteund en zal dat ook altijd blijven doen”, zo vertelde ze in tranen.

LEES OOK. De emotionele getuigenis waarmee Britney Spears een stoet sterren achter zich kreeg: “Ik mag zelfs niet beslissen over mijn spiraaltje” (+)

De 30-jarige Jamie Lynn Spears lag al dagen zwaar onder vuur op sociale media. De fans van haar oudere zus vonden het niet kunnen dat zij niets van zich liet horen na de emotionele getuigenis die de popster vorige week had gegeven aan een rechtbank in Los Angeles. Daarin vertelde ze onder meer dat ze haar vader Jamie wilde aanklagen voor misbruik. “Ik heb altijd gezegd dat ik gelukkig en oké ben, maar ik ben dat niet. Ik wil gewoon mijn leven terug.”

Sinds ze in 2008 een mentale inzinking had, werd Britney Spears onder het bewind geplaatst van haar vader, die ook haar fortuin (geschat op 60 miljoen dollar) beheert. Zijn toezicht zou echter heel ver gaan. De popster moet zich schikken naar zijn regels over autorijden, kledij, sociale media, vriendschappen… “Ik mocht zelfs mijn spiraaltje niet laten verwijderen.”

Hoewel Britney meteen na de getuigenis enorm veel steunbetuigingen kreeg van andere beroemdheden, kwam er geen reactie van haar jongere zus. Tot nu. “Ik vond het niet mijn plaats om te spreken voor mijn zus daar zelf de kans toe had gekregen. Dat was gewoon niet juist”, aldus Jamie Lynn - zelf ook actrice - in een Instagramvideo. “Pas nu zij haar verhaal heeft kunnen doen, kan ik reageren. En ik kan alleen maar zeggen dat ik mijn zus al heel mijn leven geadoreerd heb. Ze is en blijft mijn oudere zus. Het kan me niet schelen als ze zou willen weglopen naar het regenwoud en honderden kinderen zou willen krijgen of een comeback zou willen maken en de wereld zou domineren zoals ze in het verleden al zo vaak gedaan heeft. Ik ben haar zus, het enige waar ik mee bezig ben is haar geluk.”

Jamie Lynn hield het niet droog tijdens haar videopost. “Misschien heb ik haar niet publiekelijk gesteund, met een hashtag op sociale media, zoals jullie dat wilden, maar ik kan jullie verzekeren dat ik mijn zus altijd gesteund heb en dat ook altijd zal blijven doen. Ik heb daar geen hashtag voor nodig. Ik ben zo trots op mijn zus omdat ze haar stem heeft gebruikt. Ik steun haar. Voor de volle 100 procent. Het enige wat ik wil is dat zij gelukkig is.” (mtm)