6de leerjaar De Horizon sluit schooljaar in schoonheid af

Nu de toetsen eindelijk achter de rug zijn, sluiten de leerlingen van basisschool De Horizon het schooljaar in schoonheid af.

De leerlingen van het 6de leerjaar van meester Kris hebben een heel jaar hard gewerkt. Met al die mondmaskers, was dat soms niet altijd even makkelijk. Toch werd het een leuk jaar! Op het einde van het schooljaar werden er ook nog heel wat toffe activiteiten georganiseerd. Zo deden ze mee met het EK voetbal op school, speelden met water tijdens de warmste dagen, leefden zich uit op het plaatselijke pleintje, bezochten een grot en een ruïne in de Ardennen, gingen op zoek naar een gouden schat, speelden minigolf, aten een heerlijk ijsje, maakten nepwondes zoals echte grimeurs, ...