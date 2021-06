Leerlingen blij met inspraak in De Faar

De plannen van het nieuwe cultuureducatieve centrum De Faar zijn definitief goedgekeurd door het stadsbestuur. En wat bijzonder is: aan een stukje van die plannen hebben drie klassen uit Dilsen-Stokkem meegewerkt. Zij gaven namelijk hun mening over hoe de nieuwe jeugdbib in De Faar eruit moet zien. Vlak voor het schooljaar ten einde liep, keerde bibliothecaris Jan Steegmans daarom nog even terug naar deze klassen om hen te laten zien wat er met hun ideeën was gebeurd in de definitieve plannen.

Naar de mening van de leerlingen werd in december op verschillende manieren gepolst. Ze vulden een rapport in over de huidige bib, beoordeelden een aantal stellingen over de bib en een aantal moodboards, en bouwden zelfs hun eigen maquettes. Daarna werd hun input verzameld en verwerkt, en besproken met de architecten van De Gouden Liniaal. Het belangrijkste wat de kinderen aangaven, was dat ze meer zitplaatsen wilden. En verschillende soorten zitplaatsen: zowel om in groep te zitten als hele knusse leesplekjes om in weg te kruipen, alsook plaats om je huiswerk te maken. Verder wilde men vooral een overzichtelijke bib met duidelijk onderscheiden zones, waarin je makkelijk kan zien waar je een boek moet zoeken, en wilde men de boeken vooral mooi gepresenteerd zien. Qua look & feel kozen de kinderen verrassend genoeg voor een strakke, rustige vormgeving, waar wel een speelse toets moest inzitten.Na heel veel tekenen en hertekenen van de jeugdbib, was er dus een finaal plan dat de leerlingen nu weer terug onder ogen kregen. En daarbij kon de bibliothecaris opgelucht ademhalen, want het uiteindelijke ontwerp viel helemaal in de smaak bij de kinderen.Ze waren blij en vooral ook heel trots dat er naar hun inbreng was geluisterd. "Als het af is en ik kom dan naar de bib, dan kan ik tegen iedereen zeggen dat het door mij komt dat er zoveel leuke zitplekken zijn," liet eentje zich zelfs ontvallen.De bibliotheek wenst dan ook een dikke dankjewel te zeggen aan alle deelnemertjes en hun juffen: klas 5A van juffrouw Shana en klas 5B van juffrouw Petra, allebei van De Horizon Rotem, en klas 4C van juffrouw Ine van de SBS Dilsen. WITREGEL En de plannen van De Faar? Die kan je inkijken op https://www.dilsen-stokkem.be/defaar of op de eerste verdieping van de bib.