Na meer dan een jaar gaat KWB Neeroeteren weer fietsen

Sinds de uitbraak van corona in maart 2020 was KWB Neeroeteren zoals vele andere verenigingen noodgedwongen om hun activiteiten een halt toe te roepen. Tijdens de vorige zomer hebben de wielertoeristen nog enkele ritten coronaproof kunnen rijden en werd er in september 2020 1 wandeltocht georganiseerd. Daarna ging alles terug op slot en was het bang afwachten wanneer er terug gestart kon worden. Afgelopen woensdag 23 juni was het eindelijk zover. Omstreeks 18u30 werd het startschot gegeven om tot eind september te fietsen in familieverband. Dit telkens op woensdag. Voor de eerste tocht waren 31 deelnemers present. Er werd richting Kinrooi gefietst met een halte bij radio Monza.