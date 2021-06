COLUMN Limburgs Landschap - Rood weeskind

Bij het lezen van deze titel denk ik dat heel wat mensen verwachten dat we het gaan hebben over een musical met in de hoofdrol een schattig meisje met rode krullen. Verkeerd gedacht! We zitten bij de motten of - mijn excuses, aan de vlinderexperts - de nachtvlinders.Een van onze mooiste nachtvlinders is zonder twijfel het rood weeskind. Althans, als onze vlinder het wil. Want hij toont zijn kleurenpracht enkel als hij dat wil. Met gesloten vleugels is het maar een saaie piet, maar eenmaal hij die opent, krijg je een prachtig zwart en rood kleurenpalet te zien. Daar kan je echt niet naast kijken. Jammer genoeg ga je nog even geduld moeten hebben voor je ze kan tegenkomen. Meestal verschijnen de eerste vlinders rond juli.De rupsen van deze nachtvlinders zijn wel al actief. Maar die vinden is een ander verhaal. Hun bruinachtig grijze kleurtje en uiterlijk dat heel erg op een takje lijkt, maakt hen zo goed als onzichtbaar. Dan hebben ze ook nog eens de gewoonte om zich overdag achter een los stukje schors te verbergen. Liefst van al in een wilg of een populier. De rupsen staan dan ook op de menukaart van een hele lijst van dieren. Je zou voor minder jezelf zo camoufleren en verstoppen. Gelukkig voor ons overleven - dankzij deze techniek -heel wat rupsen het tot ze verpoppen om daarna als rood weeskind terug te verschijnen. Want zo een kleurrijke verschijning ontdekken, is voor elke natuurliefhebber toch weer een topmomentje. Ik kan niet wachten tot het weer juli is. Foto: Bex Marcel