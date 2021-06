Chill-outlokalen voor leerlingen van campus de helix

Twee units waren beschikbaar om in te richten als chill-outlokalen. Met schuurpapier, verf en poetsmiddelen gingen de leerlingen van 6 Retail aan de slag. De creatieve ideeën kregen vorm en na enkele bezoekjes aan de kringwinkel zagen de units er snel heel anders uit. De buitenkant kreeg een zebralook: de zwart-witte strepen zorgen bij zebra’s voor bescherming en afkoeling. Dat is wat leerlingen ook zullen vinden in de chill-outlokalen. In de ingerichte ruimten kunnen leerlingen per klas (per bubbel) tot rust komen. Via een reservatiesysteem leggen klassen een moment vast in een of beide lokalen. Vanaf volgend schooljaar zullen de lokalen gebruikt worden om te luisteren naar muziek, voor een wedstrijdje voetbal op PlayStation, om een filmpje of muziekclip af te spelen of gewoon een babbeltje te slaan. Een unit is specifiek bedoeld om te ontspannen: een piano laat muzikale talenten zich verder ontwikkelen, terwijl in de mokkenhoek een lekkere kop thee of koffie kan gedronken worden tijdens een gezellig gesprek. Het aangrenzende lokaal is meer geschikt om in een rustigere omgeving een klasgesprek te voeren of te brainstormen. Ook de leerlingenraad is blij met het initiatief en gaat vanuit deze lokalen werken.