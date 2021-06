Tussenkomst voor aankoop CO2-meters

Cafés, restaurants, fitnesscentra maar ook feestzalen zijn vanaf 9 juni verplicht om in hun zaak een goed zichtbare CO2-meter te installeren, zodat klanten of bezoekers zelf kunnen controleren hoe het met de luchtkwaliteit binnen is gesteld. In Beringen besliste het stadsbestuur om een financiële tussenkomst te voorzien voor de aankoop van deze meters.

Schepen van Ondernemen Werner Janssen legt uit: “De veiligheidsvoorschriften moeten uiteraard gerespecteerd worden, maar het water staat onze ondernemers al langer aan de lippen zelfs zonder die extra kosten. Om hen te steunen, heeft het schepencollege daarom beslist om een deel van de aankoopkosten te dragen. De kost voor een gemiddelde CO2 meter varieert tussen de 50 en 150 euro. Als stad komen we er voor 30 euro per meter per ondernemer tussen”. De gemeenteraad gaf op maandag 28 juni haar goedkeuring voor deze steunmaatregel. Elke ondernemer met een publiek toegankelijke vestiging op het grondgebied van Beringen voor wie het gebruik van een CO2 meter verplicht is, mag een aanvraag doen. Verder mogen ook de vzw's met een horeca-uitbating, zoals de sportclubs, de gedeeltelijke terugbetaling aanvragen. “Heb je recent zo’n CO2 meter moeten aankopen? Stuur een kopie van de factuur naar ondernemen@beringen.be. Elke ondernemer of vzw kan maar één tussenkomst vragen voor 1 C02 meter per vestiging. De aanvragen worden chronologisch behandeld”, besluit schepen Janssen. Alle voorwaarden en modaliteiten zijn te vinden op de website van stad Beringen.