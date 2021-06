Recordaantal meldingen van dierenmishandeling in 2020

Het aantal meldingen van dierenmisbruik of dierenverwaarlozing is in 2020 gestegen naar 6.204. Op vijf jaar tijd is er sprake van een stijging van 33 procent. Dat blijkt uit cijfers van minister van Dierenwelzijn Ben Weyts. De N-VA-minister werft 11 extra medewerkers aan voor de Dienst Dierenwelzijn, een capaciteitsuitbreiding met 34 procent. “Globaal gezien slankt het personeelsbestand van de Vlaamse overheid af, maar we maken een heel bewuste keuze om voor Dierenwelzijn juist méér mensen aan te werven”, zegt Weyts.