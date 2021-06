Franse pers hakt Les Bleus in de pan na dramatische EK-uitschakeling: “Geen ploeg”

Na de wereldtitel geen Europese titel voor Frankrijk. Les Bleus gingen er in de 1/8ste finales uit tegen Zwitserland, dat een 3-1-achterstand in extremis goedmaakt en won op strafschoppen. Bij onze Zuiderburen konden ze het nauwelijks geloven.

LEES OOK. Antiheld Kylian Mbappé excuseert zich na Frans penaltydrama: “Het verdriet is immens”

L’Equipe: “Weggevaagd”

“Weggevaagd… Frankrijk werd door Zwitserland uitgeschakeld na een knotsgekke wedstrijd… Het was ongelooflijk, majestueus, buitengewoon, ook wanhopig, en uiteindelijk hebben Les Bleus en hun supporters alleen maar tranen in hun ogen. Frankrijk is de regerend wereldkampioen en behoorde uiteraard tot de favorieten voor dit EK. Ons land kreeg maandag echter een flinke klap en zal ​​die nog lang meedragen… Het was een waanzinnig scenario tegen Zwitserland. Les Bleus gaven leken de wedstrijd een uur lang te gaan winnen dankzij een perfect geoliede machine. En toen kraakten ze.”

“Didier Deschamps leek van bij de start van deze sensationele partij, waarvan het lot uiteindelijk bepaald werd in een strafschoppenserie. Frankrijk had sinds de WK-finale van 2006 geen penalty’s meer moeten trappen en toen liep het ook fout af. Maandag nam Mbappé helaas het stokje over van David Trezeguet, want de geschiedenis herhaalde zich.”

L’Equipe deelde dan ook strenge punten uit aan de Franse sterren, met vijf onvoldoendes. Zes als je die voor Deschamps meerekent.

Le Parisien: “Geen ploeg”

“Dit Frankrijk verdiende het niet om door te gaan. Ze zijn van hun wolk gevallen en er moet een relance komen richting het WK van volgend jaar. Er zitten teveel gaten in deze selectie. Door defensieve zwakheden was het onmogelijk om ongestraft te overleven. De Franse verdediging leek er wel eentje uit de jeugdreeksen. Les Bleus hebben daarvoor een prijs betaald. Uiteindelijk werd er slechts één wedstrijd gewonnen op dit EK, triest. Deze selectie bleek geen ploeg te kunnen vormen. Er was een gebrek aan solidariteit.”

Le Figaro: “Fiasco”

“Er zijn van die voetbalavonden waar je met plezier of verdriet aan terugdenkt, tot jaren later zelfs. Deze wedstrijd tegen Zwitserland is er zo eentje. Het was een legendarische partij met spijt voor de eeuwigheid. Een van de grootste fiasco’s in de Franse geschiedenis en het tactische failliet van bondscoach Didier Deschamps. Met vijf achterin zagen Les Bleus er de hele tijd verloren uit. De uitschakeling zal voor altijd sporen achterlaten bij deze generatie. Met tranen en het hoofd naar beneden verlaat Frankrijk het EK. Les Bleus hebben hun status oneer aangedaan.”