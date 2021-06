Na weken stilzwijgen komt 3M toch met officiële reactie op PFOS-vervuiling

Na wekenlang stilzwijgen heeft het Amerikaanse bedrijf 3M nu toch voor het eerst officieel gereageerd op de PFOS-vervuiling in en rond het fabriek in Zwijndrecht. “Studies bij onze werknemers - die doorgaans een hogere blootstelling aan deze materialen hebben dan de algemene bevolking - tonen geen negatieve gevolgen”, zo luidt het onder meer in een persbericht. Later vandaag (om 14 uur) zal 3M ook spreken in de commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement.