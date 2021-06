Antiheld Kylian Mbappé excuseert zich na Frans penaltydrama: “Het verdriet is immens”

“Het is heel moeilijk om deze bladzijde om te draaien. Het verdriet is immens na deze uitschakeling, we hebben ons doel niet kunnen bereiken”, opent hij. “Het spijt mij voor die strafschop. Ik heb geprobeerd de ploeg te helpen maar ben daar niet in geslaagd. Het zal moeilijk worden om de slaap te vatten, maar het hoort jammer genoeg bij de ups en downs van deze sport waar ik zo van hou.”

Mbappé zegt de ontgoocheling van de supporters te begrijpen en bedankt hen voor hun steun. “Het belangrijkste wordt om weer recht te krabbelen voor de uitdagingen die volgen. Mijn gelukwensen en veel succes aan Zwitserland”, besluit hij.

De Franse nummer 10 kreeg via Instagram en Twitter steunbetuigingen van onder anderen zijn clubgenoot Neymar en Pelé. “Houd je hoofd omhoog, Kylian. Morgen is de eerste dag van een nieuwe reis”, aldus het Braziliaanse voetbalicoon.

Bondscoach Didier Deschamps nam Mbappé in bescherming. “Hij was vaak beslissend voor ons en nam de verantwoordelijkheid voor deze penalty. Niemand is boos op hem”, aldus Deschamps. „We hebben samen magnifieke momenten beleefd, maar nu zitten we vol verdriet. Dit doet pijn.”

Franse spelers zijn teleurgesteld

“We misten ons eerste helft volledig”, reageerde Raphael Varane. “In de tweede helft hebben we kunnen reageren, maar in het slot laten we te veel ruimte en komt Zwitserland terug in de match. We waren te wisselvallig. Ook in de verlengingen krijgen we nog onze kansen. De penalty’s nadien zijn een loterij. We gaan nu rustig alles analyseren. We hebben een goede groep met een goede mentaliteit. Jammer genoeg eindigt het EK hier voor ons. Dit is een moeilijk moment.”

Ook doelman Hugo Lloris was erg ontgoocheld. “Dit is pijnlijk”, zei hij na afloop. “We hebben er vooral veel spijt van die 3-1 voorsprong te hebben laten glippen op het einde van de reguliere speeltijd. Die late gelijkmaker deed ons heel veel pijn. In de verlengingen was alles nog mogelijk, we zijn er nog vol voor gegaan, maar het is niet gelukt. We gaan geen excuses zoeken. Je kan spreken van een offday. Als wereldkampioen er in de achtste finales van het EK uitgaan, is niet oké. Iedereen verwacht meer van ons. We moeten deze teleurstelling nu een plaats geven. Dit hoort ook bij het voetbal.”