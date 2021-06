Vlaamse regering trekt 112 miljoen euro extra uit voor woonzorgcentra

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) trekt 112 miljoen euro extra uit om de werking in de woonzorgcentra te garanderen en extra personeel aan te werven. De CD&V-minister heeft een eerdere beslissing van de Vlaamse regering nu in een besluit gegoten. “We verlengen de compensaties voor die voorzieningen die hun personeel hebben aangehouden en voorzien in een mogelijkheid om extra personeel in te schakelen”, zegt Beke.