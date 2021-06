Dan win je een eerste rit in de Tour, maar krijg je op de persconferentie als eerste vraag wat je vond van de vele valpartijen in het slot van de etappe. “Sorry, ik heb er niets van gezien, want ik reed voortdurend in de voorwacht van het peloton.” Waarbij de andere sprinters vielen, bleef Tim Merlier recht. Een nieuw hoogtepunt van een ongeziene opmars op twee jaar tijd.