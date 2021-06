Wat een stunt: Zwitserland knikkert wereldkampioen Frankrijk uit toernooi na strafschoppen

Wat een rollercoaster. Vooraf verwachtte iedereen een vlotte zege voor Frankrijk tegen Zwitserland, maar draaide dat even anders uit. Het begon al na een kwartier. Frankrijk was alweer niet uitstekend gestart en Haris Seferovic sloeg de Fransen, en met hen heel Europa, met verstomming. Op een afgemeten voorzet van Zuber won de spits van Benfica eenvoudig het duel van Lenglet en kopte hij Zwitserland zowaar op voorsprong. Bondscoach Deschamps met verstomming geslagen. Zijn tactisch plannetje om met drie achterin te starten, pakte slecht uit.

Door het oog van de naald

Frankrijk in de problemen dus en die werden kort na rust alleen nog maar groter. Na een wilde tackle van Pavard op Steven Zuber – wat een wedstrijd speelde die man – ging de bal na een interventie van de VAR op de stip. Het was het startsein voor vijf dolle minuten. Want het werd geen 0-2, integendeel. Hugo Lloris koos de goede hoek en ranselde de elfmeter van Rodriguez uit zijn kooi, waarna Benzema aan de overkant zijn duivels ontbond. Big Benz griste een pass van Mbappé uitstekend mee en zorgde voor de gelijkmaker. Zuur voor de Zwitsers. Nog pijnlijker werd het toen diezelfde Benzema dat kunstje twee minuten later nog eens over deed. Dit keer kopte hij een voorzet van Griezmann gepast binnen. De veer in het Zwitserse horloge leek gebroken en wanneer Paul Pogba met een heerlijke krul voor de 3-1 zorgde, leek de wedstrijd gespeeld.

© Pool via REUTERS

Draaide dat even anders uit. Tien minuten voor tijd was daar immers plots opnieuw Seferovic. Opnieuw liet de Franse defensie zich wel heel simpel ringeloren: 3-2.

Zou het? Kregen we nog een comeback van de Zwitsers? Ja, hoor. De eerste keer dat hij de netten bol zette, werd Gavranovic nog afgevlagd voor buitenspel, maar bij zijn tweede poging in de 92ste minuut was het wel raak. 3-3, verlengingen. Al scheelde het maar een haar, want in de allerlaatste seconde van de blessuretijd knalde Coman nog een volley tegen de deklat.

© AP

Strafschoppen

De verlenging werd er een van stervende zwanen. Beide teams zaten overduidelijk op hun tandvlees en de spelers vielen als vliegen. Zo moest onder anderen Benzema en Coman geblesseerd naar de kant. Al ging dat niet ten koste van het spektakel. Door de vermoeidheid waren de ruimtes immers enorm en daar maakten beide ploegen gretig gebruik van. Alleen: de afwerking ontbrak en zo zou alles beslist worden in de tweede verlenging. Of gingen we toch naar strafschoppen?

Het werd optie twee. De tweede verlenging werd er eentje met dichtgeknepen billen, maar de Zwitserse burcht hield stand. In een razend spannende penaltyreeks trok Zwitserland uiteindelijk aan het langste eind. Kylian Mbappé was de schlemiel en miste de beslissende strafschop. In de kwartfinale wacht Spanje.

© AFP

© AFP