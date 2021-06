Eigenaar Johan Maris toont het, intussen weer dichtgemaakte, gat dat de inbrekers hebben gemaakt in een van de bestelwagens. — © Zahra Boufker

Heusden-Zolder

Bij beveiligingsbedrijf Maris Technics op de Lochtemanweg in Heusden is zondagnacht ingebroken. Uit dertien bestelwagens is volgens de eigenaar voor meer dan 150.000 euro materiaal gestolen.