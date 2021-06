De Limburgse hooikoortsapp Sneezz breekt door dankzij het megapollenseizoen dat we nu meemaken. De app die nu twee jaar bestaat, is klaar om de gebruiker persoonlijke feedback te geven. Dat aan de hand van symtomen gecorreleerd aan meetdata en andere open-sourcedata. Gebruikers zien zo hun individuele drempel aan pollen en weten dan of ze bepaalde plekken beter kunnen vermijden.