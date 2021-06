Het ongeval gebeurde in de Tumulusstraat in Aalst bij Sint-Truiden. — © Jozef Croughs

Sint-Truiden/Diepenbeek

De 77-jarige Florent ‘Flor’ Claes uit Diepenbeek is zaterdagnamiddag aangereden in Sint-Truiden tijdens een fietstochtje met zijn kleinkinderen. De zeventiger werd in allerijl naar het ziekenhuis gebracht, maar bezweek daar aan zijn verwondingen.