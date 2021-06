Wat een rollercoaster! Spanje moet vijf keer scoren om Kroatië te verslaan

Spanje heeft zich na een knotsgekke wedstrijd pas na verlengingen kunnen plaatsen voor de kwartfinales van dit EK. Een zwak Kroatië kon de Spanjaarden aanvankelijk niet veel in de weg leggen, maar kwam in de slotfase toch nog langszij. De vreselijke flater van Spaanse doelman Unai Simón leidde het doelpuntenfestival in en Álvaro Morata maakte in de verlengingen het doelpunt van de verlossing. Spanje won na 121 minuten met 3-5.