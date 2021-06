Marc Madiot was in alle staten na de finish, en niet alleen omdat zijn sprinter Arnaud Démare betrokken was in de voorlaatste grote val. “Zo kan het niet verder. Er gaan doden vallen. Ik heb geen zin om in de toekomst naar de familie van een renner van mij te moeten bellen om te zeggen dat hij voor altijd in het ziekenhuis moet blijven”, aldus de ploegmanager van Groupama-FDJ.