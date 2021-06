Bijna 300 coronabesmettingen bij Finse fans na duel met België in Sint-Petersburg

Vorige week donderdag was er nog sprake van 86 besmettingen. Die werden allemaal gedetecteerd bij tests aan de grens tussen Finland en Rusland. De Finse douanebeambten moesten vanwege de grote stroom aan Finse supporters, zo’n 3.000 hadden de match in Sint-Petersburg bijgewoond, bijna 800 personen doorlaten zonder ze te testen. Die reisden voornamelijk per bus.

De Finse gezondheidsdienst THL hernieuwde vorige week haar oproep aan alle Finse fans die in Sint-Petersburg aanwezig waren om zich te laten testen. De fans moesten ook ten minste 72 uur in quarantaine in afwachting van hun testresultaat.

Rusland wordt momenteel geconfronteerd met een forse stijging van het aantal coronagevallen met de nieuwe deltavariant, die besmettelijker is. Vooral speelstad Sint-Petersburg is getroffen. Daar liggen de besmettingen momenteel zo’n twintig keer hoger dan in Finland.

De burgemeester van Helsinki, Jan Vapaavuori, liet eerder maandag weten dat er voorlopig geen versoepelingen meer worden toegestaan in de hoofdstad vanwege de stijging in coronagevallen door het EK voetbal.

Nieuwe dagrecords in Moskou en Sint-Petersburg

De Russische autoriteiten hebben maandag nieuwe dagrecords inzake COVID-19 in de steden Moskou en Sint-Petersburg gemeld, een teken dat de situatie verergert in Rusland, dat zwaar door de deltavariant is getroffen die voor het eerst in India is opgedoken.

Volgens officiële cijfers zijn er in Moskou op 24 uur tijd 124 nieuwe sterfgevallen geregistreerd en Sint-Petersburg 110. Daarmee zijn de records van in het weekeinde gesneuveld.

In heel het land zijn er 21.650 nieuwe infecties. Sinds de uitbraak van de pandemie zijn er in Rusland al meer dan 5,4 miljoen mensen besmet geraakt. Er waren 611 nieuwe overlijdens, wat een totaal van 133.893 maakt.

Met 114 nieuwe sterfgevallen tekende zich zondag in de hoofdstad een nieuw record af. Volgens burgemeester Sergej Sobjanin belanden er dagelijks bijna tweeduizend mensen in het ziekenhuis vanwege COVID-19 en is bijna 75 procent van de beschikbare bedden bezet.

In Sint-Petersburg was er zaterdag met 107 nieuwe overlijdens een nieuw dagrecord. De grootstad is één der gaststeden van het Europees kampioenschap voetbal en ontvangt vrijdag een kwartfinale.

Als één van de meest door de pandemie getroffen landen ter wereld, is het al enkele weken gegeseld door de deltavariant die besmettelijker is en die overal ter wereld zorgen baart.

In een poging de epidemie in te dijken heeft Moskou thuiswerk opgelegd aan minstens dertig procent van de niet-gevaccineerde werknemers. Inenting is verplicht voor alle werknemers in de dienstensector en om op restaurant te gaan is een gezondheidspas vereist.

In tegenstelling tot in de lente van 2020 is, met het oog op de economie, een algemene lockdown momenteel niet aan de orde in de stad met zijn twaalf miljoen inwoners.

De vaccinatiecampagne is sinds december aan het stokken gezien een veralgemeend wantrouwen bij sommige categorieën van de bevolking en ondanks herhaalde oproepen van president Vladimir Poetin.

Slechts 21,8 van de 146 miljoen inwoners van Rusland heeft minstens een prik gekregen.