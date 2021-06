Limburger organiseert rondritjes in Antwerpen op Camino-bromfietsen . — © ATV

De camino is terug van weg geweest. De brommer die bij de jongeren zo populair was in de jaren 80 en 90. De camino wordt al bijna 30 jaar niet meer gemaakt, maar hij behoudt wel zijn cultstatus. Koen uit Wilrijk verhuurt nu zelfs camino’s, en hij organiseert er ook begeleide tochten mee.