Medebewoners weigeren André Hazes als buur in sjiek appartementscomplex

De droom van André Hazes Jr. om een luxueus penthouse te kopen in een duur deel van de Nederlandse stad Rotterdam is in het water gevallen. De bewonersraad weigerde de 27-jarige zanger als buurman, zo meldt het AD.

Hazes was na de breuk met zijn vrouw Monique op zoek naar een nieuwe woonst met zijn nieuwe vlam en had zijn oog laten vallen op een chique en duur penthouse in het complex Plaszicht aan de jachthaven van Hillegersberg. Geen wonder. “Prachtige drie-kamer penthouse met twee badkamers en een ruim zonnig terras en fantastisch uitzicht over de Bergse Voorplas”, zo staat op de website van het bedrijf dat de appartementen verhuurt. De huurprijs? 2.950 euro huur per maand, plus 140 euro servicekosten en 150 euro voor de parkeerplaats. Ook een waarborgsom van 5.900 euro wordt gevraagd.

De bewonersraad besliste Hazes te weigeren als medebewoner. Waarom? Dat legt de projectontwikkelaar anoniem uit in de Nederlandse krant AD. “We gunnen iedereen het appartement, maar de bewoners waren not amused. Zij zitten niet op fans en paparazzi voor de deur te wachten.”