Einde Tour voor Caleb Ewan: Australiër komt zwaar ten val en geeft op met sleutelbeenbreuk

Een doldwaze finale in de derde rit van de Tour heeft heel wat slachtoffers gemaakt. Grootste naam is Caleb Ewan, die zwaar ten val kwam. Na onderzoek was het verdict zwaar: een rechter sleutelbeenbreuk. Een fikse domper voor Lotto Soudal, waarvan bijna de hele Tourploeg in het teken stond van Ewan.